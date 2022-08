Annalisa torna con il singolo Bellissima | in arrivo il tour nei club

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 29 agosto 2022)con il, manifesto del nuovo corso dell’artista ligure che sta per partire in autunno con unneiDopo un’estate da protagonista con i Boomdabash e la hit Tropicana,annuncia il suo nuovoin uscita il 2 settembre., scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è il manifesto del nuovo corso musicale della cantautrice che vanta 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali. Il 7 Settembretornerà live con un evento speciale al Teatro Romano di Verona, per poi proseguire ad ottobre sui palchi dei principaliitaliani per un ...