Anief, domani in piazza per affrontare sfide prossimo anno scolastico (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – A un passo dall’inizio dell’anno scolastico Anief scende in piazza per manifestare: domani, 30 agosto, in piazza Santi Apostoli dalle 10.30 alle 12.30, con il sindacato saranno presenti anche diversi coordinamenti dei precari ed esponenti politici. A spiegare i motivi della protesta è Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief: “Su 14 miliardi del Pnrr – dichiara il sindacalista ad Orizzonte Scuola – neanche un euro è stato dato alla scuola. Non si può iniziare il 1° settembre senza quelle risorse economiche e aggiuntive che servono per affrontare le sfide del prossimo anno scolastico”. Le difficoltà, secondo Anief, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – A un passo dall’inizio dell’scende inper manifestare:, 30 agosto, inSanti Apostoli dalle 10.30 alle 12.30, con il sindacato sarpresenti anche diversi coordinamenti dei precari ed esponenti politici. A spiegare i motivi della protesta è Marcello Pacifico, presidente nazionale di: “Su 14 miliardi del Pnrr – dichiara il sindacalista ad Orizzonte Scuola – neanche un euro è stato dato alla scuola. Non si può iniziare il 1° settembre senza quelle risorse economiche e aggiuntive che servono perledel”. Le difficoltà, secondo, ...

