Angelica Benevieri si rivela: la nuova storia d’amore con Manuel Bortuzzo (Di lunedì 29 agosto 2022) Negli ultimi giorni, sui social network, non si fa altro che parlare della nuova storia sentimentale di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, sembra aver ritrovato la felicità accanto a un’altra donna. Si tratta di Angelica Benevieri che, dopo aver raggiunto la fama su TikTok, ha deciso di rispondere ad alcune domande sull’argomento. Potrebbe interessarti: Manuel Bortuzzo volta pagina: ecco chi è la sua nuova ragazza La nuova ragazza di Manuel Bortuzzo esce allo scoperto: le risposte ai fan Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, negli scorsi mesi, sono finiti al centro del ciclone per via della loro relazione. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 agosto 2022) Negli ultimi giorni, sui social network, non si fa altro che parlare dellasentimentale di. Il nuotatore, dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, sembra aver ritrovato la felicità accanto a un’altra donna. Si tratta diche, dopo aver raggiunto la fama su TikTok, ha deciso di rispondere ad alcune domande sull’argomento. Potrebbe interessarti:volta pagina: ecco chi è la suaragazza Laragazza diesce allo scoperto: le risposte ai fane Lulù Selassié, negli scorsi mesi, sono finiti al centro del ciclone per via della loro relazione. ...

kikinouri : @contrataquemag Ma per favore... Angelica Benevieri era divina nel suo personaggio nella bellissima serie Le indagi… - infoitcultura : Angelica Benevieri parla di Manuel Bortuzzo e pubblica un video con lui - infoitcultura : Angelica Benevieri rompe il silenzio sulla storia con Manuel Bortuzzo: “Non volevo perdere la testa per nessuno, in… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo le prime parole della fidanzata Angelica Benevieri (VIDEO) - #Manuel #Bortuzzo #prime #parole - IsaeChia : Angelica Benevieri rompe il silenzio sulla storia con Manuel Bortuzzo: “Non volevo perdere la testa per nessuno, in… -