Andrea Maiolo ucciso nella pasticceria di famiglia a Biella | fermato il cognato

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tutto è iniziato da una lite in, o meglio due liti. Sabato c’era stato il primo scontro, trae suo. Poi ieri, il drammatico epilogo. Nel pomeriggio del 28 agosto, ilsi è nuovamente presentatodove lavora sua sorella Alessia. I due hanno iniziato a litigare ediscussione si sarebbe intromesso anche il fidanzato della giovane. Tutto è successo intorno a mezzogiorno. La lite, da dentro lasi è poi spostata in strada dove è avvenuto l’omicidio., 30 anni, si era presentato nel bar“Le tre A” di via Macallè, di fronte allo stadio Pozzo Lamarmora, per parlare con sua sorella. Ma il confronto è ...

Il delitto è maturato al culmine di una lite scoppiata all'interno del bar pasticceria di famiglia in viale Macallè. La vittima aveva 30 anni, il giovane fermato per l'omicidio ...Un giovane di 30 anni,, è stato accoltellato all'ora di pranzo ed è morto in un bar pasticceria a Biella , in viale Macallè. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto: l'...C’era già stata una violenta discussione il giorno precedente l’omicidio. Fra Andrea Maiolo, 29 anni, la vittima – figlio del titolare della Pasticceria caffetteria “Tre A” di viale Macallé dove è avv ...Il delitto è maturato al culmine di una lite scoppiata all'interno del bar pasticceria di famiglia in viale Macallè. La vittima aveva 30 anni, il giovane fermato per l'omicidio 22 ...