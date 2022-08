Andrea Maiolo | il giovane ucciso a coltellate dal fidanzato della sorella

franconemarisa : Omicidio Biella, la vittima è il 29enne Andrea Maiolo - - infoitinterno : Biella, omicidio di via Macallè: E' Andrea Maiolo, 29 anni, la vittima del delitto - infoitinterno : Omicidio Biella, la vittima è il 29enne Andrea Maiolo - infoitinterno : Accoltellamento a Biella: la vittima è il 30enne Andrea Maiolo - newsbiella : Biella, omicidio di via Macallè: E' Andrea Maiolo, 29 anni, la vittima del delitto -

Un giovane di 30 anni,, è stato accoltellato all'ora di pranzo ed è morto in un bar pasticceria a Biella , in viale Macallè. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto: l'...Un giovane di 30 anni,, è stato accoltellato all'ora di pranzo ed è morto in un bar a Biella , in viale Macallè. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto: l'uomo è ...Già nella giornata di sabato c'era stata una lite. Poi domenica la tragedia. Una coltellata in pieno addome è stata fatale ad Andrea Maiolo, 30 anni di Biella. Per l'omicidio la polizia ha fermato ...È morto così Andrea Maiolo, 30 anni, residente a Biella. In stato di fermo il fidanzato della ragazza. È stato accoltellato dal fidanzato della sorella dopo l’ennesima lite familiare. di Floriana… Leg ...