Amici 22, il cantante e il ballerino della scorsa edizione rientrano nel talent? Il loro ruolo inedito (Di lunedì 29 agosto 2022) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è quasi pronta per debuttare su Canale 5 nella nuova stagione televisiva, e diverse anticipazioni continuano a spuntare sul web. LEGGI ANCHE : — Malore per Heather Parisi, ‘sensazione da incubo’: come sta ora la conduttrice dopo 3 settimane Mentre si attende l’arrivo della prima puntata speciale che andrà in onda il 19 settembre 2022, si rincorrono alcune indiscrezioni in merito alla rosa di allievi che comporrà la classe di talenti di quest’anno. Potrebbe infatti tornare tra i banchi Mattia Zenzola, il ballerino di latino che ha dovuto abbandonare Amici a un passo dal serale a causa di un infortunio, ma non solo. Secondo alcuni, il cantante LDA e il ballerino Nunzio potrebbero tornare in ... Leggi su funweek (Di lunedì 29 agosto 2022) La nuovadidi Maria De Filippi è quasi pronta per debuttare su Canale 5 nella nuova stagione televisiva, e diverse anticipazioni continuano a spuntare sul web. LEGGI ANCHE : — Malore per Heather Parisi, ‘sensazione da incubo’: come sta ora la conduttrice dopo 3 settimane Mentre si attende l’arrivoprima puntata speciale che andrà in onda il 19 settembre 2022, si rincorrono alcune indiscrezioni in merito alla rosa di allievi che comporrà la classe dii di quest’anno. Potrebbe infatti tornare tra i banchi Mattia Zenzola, ildi latino che ha dovuto abbandonarea un passo dal serale a causa di un infortunio, ma non solo. Secondo alcuni, ilLDA e ilNunzio potrebbero tornare in ...

