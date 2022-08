Amici 21, Nunzio Stancampiano e il flirt con Cosmary Fasanelli: “Lui non voleva che si sapesse”, l’indiscrezione (Di lunedì 29 agosto 2022) Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono stati paparazzati ieri mano nella mano. Da quel momento non ci sono stati più dubbi circa una possibile relazione tra i due. Da settimane, quasi mesi ormai, si vociferava di una loro frequentazione. Il tutto sarebbe nato durante le registrazioni di Battiti Live dove entrambi facevano parte del corpo di ballo. Qui, video e foto, mostravano una certa affinità tra i due colleghi ma poteva trattarsi tranquillamente di Amicizia visto che i due avevano già un trascorso come compagni di classe all’interno della scuola di Amici Di Maria De Filippi. Ma in realtà, proprio durante il talent show, Cosmary aveva iniziato una relazione con Alex Rina, terminata però proprio pochi mesi fa. E proprio il cantante in seguito aveva tolto il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022)sono stati paparazzati ieri mano nella mano. Da quel momento non ci sono stati più dubbi circa una possibile relazione tra i due. Da settimane, quasi mesi ormai, si vociferava di una loro frequentazione. Il tutto sarebbe nato durante le registrazioni di Battiti Live dove entrambi facevano parte del corpo di ballo. Qui, video e foto, mostravano una certa affinità tra i due colleghi ma poteva trattarsi tranquillamente dizia visto che i due avevano già un trascorso come compagni di classe all’interno della scuola diDi Maria De Filippi. Ma in realtà, proprio durante il talent show,aveva iniziato una relazione con Alex Rina, terminata però proprio pochi mesi fa. E proprio il cantante in seguito aveva tolto il ...

dany_danimae18 : @giulw0nderland @giammins Non mi piace come balla nunzio..nel latino mi piace più Mattia. Dice che nunzio sarà nel… - IsaeChia : #Amici21, Nunzio Stancampiano e il flirt con Cosmary Fasanelli: “Lui non voleva che si sapesse”, l’indiscrezione S… - Silviagerr : Vi prego Nunzio ad Amici no, per carità. Perché invece non ingaggiano una persona con una qualifica per stare dietr… - laurait_ : “nunzio torna ad amici come motivatore” ???????? - ReinaMaliciosa : Amici fa sempre più schifo Non solo ancora non li rimettono in hotel, ora leggo addirittura dei “motivatori” ma che… -