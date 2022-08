Alvino | “Fiorentini teppisti | schiaffi a Spalletti ed una bambina in tribuna costretta…

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 29 agosto 2022) FIORENTINA-NAPOLI. Stanno facendo discutere e non poco i fatti avvenuti ieri sera, in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli. Sugli episodi accaduti allo stadio “Artemio Franchi” è intervenuto Carloche ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente del club azzurro: “Il Napoli ha ottenuto un punto su un campo non facile come quello della Fiorentina. La Sampdoria ha pareggiato 0-0 con la Juventus e poi ha preso quattro gol dalla Salernitana: il calcio italiano, specie in questa stagione, può sorprenderti. Bisogna predicare equilibrio: l’entusiasmo delle prime partite non può fare da contraltare. Bisogna essere moderato nei giudizi”.entra nel dettaglio e descrive alcuni degli episodi negativi che sono avvenuti ieri da parte di alcuni tifosi viola: “Il fuorigioco fischiato ad Osimhen? ...