Alt dei carabinieri a Torvaianica, lui getta dal finestrino un barattolo: era pieno di coca (Di lunedì 29 agosto 2022) Pomezia – I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette è stato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, fermato alla guida della propria autovettura dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia e della Stazione carabinieri di Torvajanica dopo non essersi fermato all'alt intimato dai militari che stavano effettuando un posto di controllo. Nel corso del breve inseguimento scaturito, il 41enne ha tentato di disfarsi di un barattolo, immediatamente recuperato dai carabinieri, che al suo interno è risultato contenere 508 g di cocaina. L'indagato è stato portato nel carcere di Velletri, il suo arresto è stato convalidato.

