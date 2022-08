Allerta meteo in Campania dalle ore 14: possibili temporali con fulmini e grandine (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di Allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 14 alle 21 di oggi, lunedì 29 agosto, sulla Campania centro-settentrionale e in particolare sulle seguenti zone: 1,2,3,4 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Alta Irpinia e Sannio). I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso diper piogge econ livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido14 alle 21 di oggi, lunedì 29 agosto, sullacentro-settentrionale e in particolare sulle seguenti zone: 1,2,3,4 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Alta Irpinia e Sannio). Ipotranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate,, danni alle ...

DPCgov : ???? Per domani, lunedì #29Agosto, allerta GIALLA meteo-idro in otto regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere… - DPCgov : ?? Lunedì #22agosto ???? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico su Calabria e Sicilia Consulta i… - DPCgov : ???? Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #23agosto, in sette regioni al Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - ptvtelenostra : CAMPANIA: ALLERTA METEO PER TEMPORALI DALLE 14 DI OGGI - - anteprima24 : ** Allerta meteo in Campania dalle ore 14: possibili temporali con fulmini e grandine ** -