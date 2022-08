Allegri incassa una ‘nuova’ stoccata | “Basta non contraddirlo mai”

TUTTO mercato WEB

La sua Inter , sul campo della Lazio , non ha offerto una prestazione all'altezza eun ...non può certo essere contento del risultato, ma si gode un Miretti sfavillante; per ...Non ti porti a casa Guardiola e poi gli chiedi il calcio di Simeone e, perchè magariqualche gol in più delle abitudini allegriane. Il Problema è la Proprietà e Dirigenza della Juve . ... Allegri aspetta Depay e incassa lo stop per l'addio di Rabiot. Juve, per ora c'è Kean Un tempo da scudetto e uno da quarto posto. La Juventus prima illude e poi delude, perché dopo la splendida punizione di Vlahovic in puro stile Dybala, si fa raggiungere da Abraham e non riesce più a ...Blog Calciomercato.com: Io continuo a pensare che il problema della Juventus non sia Allegri, come non era Pirlo, quello con la giacca, o è stato Ramsey e lo è ancora Arthur.