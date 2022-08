Alle 14.33 italiane il lancio della capsula Orion (senza uomini a bordo) intorno al satellite (Di lunedì 29 agosto 2022) È il momento di tornare sulla Luna. A quasi cinquant’anni dalla missione Apollo 17, l’uomo è pronto a ritornare a camminare sul satellite. Oggi, lunedì 29 agosto, Alle ore 14.33 italiane, decollerà dal Kennedy Space Center in Florida il vettore SLS, Space Launch System, che porterà la capsula Orion intorno alla Luna. Non ci saranno uomini a bordo. Quella di oggi, infatti, denominata Artemis I, è solo la prima tappa di un programma che riporterà astronauti sulla Luna alla fine del 2025. Dal Viagra ai biscotti Oreo: le pubblicità che celebrano la Luna e il suo allunaggio guarda ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) È il momento di tornare sulla Luna. A quasi cinquant’anni dalla missione Apollo 17, l’uomo è pronto a ritornare a camminare sul. Oggi, lunedì 29 agosto,ore 14.33, decollerà dal Kennedy Space Center in Florida il vettore SLS, Space Launch System, che porterà laalla Luna. Non ci saranno. Quella di oggi, infatti, denominata Artemis I, è solo la prima tappa di un programma che riporterà astronauti sulla Luna alla fine del 2025. Dal Viagra ai biscotti Oreo: le pubblicità che celebrano la Luna e il suo allunaggio guarda ...

