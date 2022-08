Allarme rincari bollette del gas, come evitare la dispersione di calore e isolare la casa dal freddo: i consigli a basso costo (e fai da te) (Di lunedì 29 agosto 2022) Con l'impennata del gas ormai vicino a 350 euro megawattora la stangata per le famiglie è certa. A queste cifre, nel quarto trimestre di quest?anno una famiglia tipo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 agosto 2022) Con l'impennata del gas ormai vicino a 350 euro megawattora la stangata per le famiglie è certa. A queste cifre, nel quarto trimestre di quest?anno una famiglia tipo...

GDS_it : Federalberghi Isole Minori della Sicilia, insieme all’associazione delle Eolie, lancia l’allarme per le piccole… - elim88685880 : - lametino : L`allarme di Coldiretti Calabria: ”Siccità e rincari energia, uno tsunami che porta agricoltura in affanno” - - CSVNA : Rincari, l’allarme è anche a tavola: “Molte famiglie dovranno chiedere aiuto per mangiare” - comilsoc : Rincari, l’allarme è anche a tavola: “Molte famiglie dovranno chiedere aiuto per mangiare” -