Allarme pomodoro in Italia, la produzione è in crisi: cosa sta succedendo (Di lunedì 29 agosto 2022) La parola Allarme ultimamente è stata associata anche alla parola pomodoro. Proprio qui, in Italia, la patria dell’oro rosso. E questo non solo per l’aumento dei costi di produzione ma anche per la siccità che ha colpito il nostro paese durante i mesi estivi e che continua a far danni in alcune località. crisi del pomodoro in Italia: Allarme Coldiretti Proprio dalla Coldiretti è arrivata intanto la prima mappa dei danni provati da quest’ultimo fenomeno da Nord a Sud a partire dalla Valle D’Aosta dove la mancanza di pioggia ha provocato un calo del foraggio dal 30 al 50%. Ma i problemi sono disseminati un po’ ovunque, come ad esempio anche in Piemonte con una diminuzione fino al 50% del raccolto del grano così come in Lombardia dove la perdita di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) La parolaultimamente è stata associata anche alla parola. Proprio qui, in, la patria dell’oro rosso. E questo non solo per l’aumento dei costi dima anche per la siccità che ha colpito il nostro paese durante i mesi estivi e che continua a far danni in alcune località.delinColdiretti Proprio dalla Coldiretti è arrivata intanto la prima mappa dei danni provati da quest’ultimo fenomeno da Nord a Sud a partire dalla Valle D’Aosta dove la mancanza di pioggia ha provocato un calo del foraggio dal 30 al 50%. Ma i problemi sono disseminati un po’ ovunque, come ad esempio anche in Piemonte con una diminuzione fino al 50% del raccolto del grano così come in Lombardia dove la perdita di ...

CorriereCitta : Allarme pomodoro in Italia, la produzione è in crisi: cosa sta succedendo - infoiteconomia : Allarme pomodoro in Italia: troppi casi in ospedale - Pardipall : RT @paolo_r_2012: In Italia scatta l'allarme pomodoro: cosa sta succedendo - pamonti : Allarme pomodoro in Italia: cosa sta succedendo e i nuovi rischi - vatenacttencass : Allarme pomodoro in Italia: cosa sta succedendo e i nuovi rischi -