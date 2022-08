Alla Difesa servono professionisti, non coscritti. Il gen. Tricarico sulla leva (Di lunedì 29 agosto 2022) Torna nel discorso per la campagna elettorale il tema del servizio militare obbligatorio, la cosiddetta naja, evocata dal leader della Lega, Matteo Salvini, come strumento per arginare il fenomeno delle baby gang nelle città. “Reintrodurre un annetto di servizio militare per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potrebbe essere molto utile”, ha sostenuto il leader leghista, ipotizzando però una leva diversa da quella sospesa nel 2005 “su base regionale”. Netta la reazione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha bollato l’ipotesi come una “estemporaneità da campagna elettorale senza consapevolezza”. Per fare luce sulla questione, Airpress ha intervistato il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa e già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Generale, c’è davvero la ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Torna nel discorso per la campagna elettorale il tema del servizio militare obbligatorio, la cosiddetta naja, evocata dal leader della Lega, Matteo Salvini, come strumento per arginare il fenomeno delle baby gang nelle città. “Reintrodurre un annetto di servizio militare per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potrebbe essere molto utile”, ha sostenuto il leader leghista, ipotizzando però unadiversa da quella sospesa nel 2005 “su base regionale”. Netta la reazione del ministro della, Lorenzo Guerini, che ha bollato l’ipotesi come una “estemporaneità da campagna elettorale senza consapevolezza”. Per fare lucequestione, Airpress ha intervistato il generale Leonardo, presidente della Fondazione Icsa e già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Generale, c’è davvero la ...

