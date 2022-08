Alex Meret: quanti palloni ha toccato in Fiorentina-Napoli? Il dato (Di lunedì 29 agosto 2022) L’attuale portiere del Napoli vive queste prime giornate di campionato sul filo del rasoio, non conoscendo ancora le sorti del suo futuro. Alex Meret, infatti, non ha ancora firmato il suo rinnovo con la squadra di Aurelio De Laurentiis, essendo in attesa della risoluzione della trattativa Keylor Navas. L’arrivo del portiere portoricano, ovviamente, porterebbe ad un inevitabile addio dell’italiano al Napoli. Nel mentre Giuntoli lavora per sciogliere questa matassa e giungere ad una conclusione, Meret è partito sempre da titolare in queste prime gare in avvio di campionato. Il calciatore azzurro ha difeso la porta del Napoli, subendo soli due gol e vantando due porte inviolate nelle ultime gare. Nel corso del match di ieri sera tra Fiorentina e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) L’attuale portiere delvive queste prime giornate di campionato sul filo del rasoio, non conoscendo ancora le sorti del suo futuro., infatti, non ha ancora firmato il suo rinnovo con la squadra di Aurelio De Laurentiis, essendo in attesa della risoluzione della trattativa Keylor Navas. L’arrivo del portiere portoricano, ovviamente, porterebbe ad un inevitabile addio dell’italiano al. Nel mentre Giuntoli lavora per sciogliere questa matassa e giungere ad una conclusione,è partito sempre da titolare in queste prime gare in avvio di campionato. Il calciatore azzurro ha difeso la porta del, subendo soli due gol e vantando due porte inviolate nelle ultime gare. Nel corso del match di ieri sera trae ...

Compabele : Comunque un gran plauso va fatto ad Alex #Meret secondo clean sheet consecutivo, ha nuovamente smerdato tutti quell… - naplusultra : @l_honestly Loredana non abbiamo subito goal, ma non certo per merito di Meret. Ricordo un pallone facile non blocc… - dadoruxo1 : RT @CuoreAzzurro21: The Man of the Match is... Alex MERET!!! ???????? In una match così duro, dopo le tante critiche e insulti ricevuti, Meret… - Napolicampione3 : Osimhen nei big match dorme da 3 stagioni Zielinski quando il gioco si fa duro scompare Lozano si mangia un gol cla… - CuoreAzzurro21 : The Man of the Match is... Alex MERET!!! ???????? In una match così duro, dopo le tante critiche e insulti ricevuti, Me… -