Alberto Matano | vacanza super VIP | scatto senza veli direttamente dallo yacht

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il conduttoreregala ai fan perle delle sue prime vacanze da sposato, losensuale attrae anche la “gatta” del Grande Fratello. Aberto(fonte instagram)Il rodato conduttoreha recentemente salutato il pubblico de “La vita in diretta”, dedicandosi ai suoi progetti personali e alle meritate vacanze estive. Dopo esser convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino, cerimonia a cui ha partecipato anche la madrina Mara Venier, il conduttore pubblica scatti suggestivi delle sue ferie. La coppia ha scelto la splendida località siciliana di Marzamemi, baia dalle acque cristalline situata in provincia di Siracusa.sta ricaricando le pile in vista del suo rientro in RAI, e si gode gli ultimi tuffi ...

davidguarnieri1 : @settecoppeotto Selvaggia Lucarelli Alberto Matano Francesco Oppini Franco Ordine Ivan Zazzaroni - ReignOfTheSerie : @vitaindiretta con Alberto Matano ritornerà su @RaiUno da lunedì 5 settembre 2022 dalle ore 17:05 alle ore 18:45 *K… - IntenditoreJuve : @__Mari92 @Toccoditacco10 @docgariff @massimozampini @MomblanOfficial @EdoardoMecca1 C'è anche Alberto Matano - blogtivvu : Roberta Bruzzone svela perché ha lasciato Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano intervengono… - yosoyelfanal : IL NUOVO DAYTIME DI RAI1 Dal 5 settembre 14:00 #Oggieunaltrogiorno (con Serena Bortone) 15:55… -

...che in un'intervista a La Stampa ha confermato che rimarrà al timone della trasmissione anche per l'edizione invernale 2022/2023 in solitaria proprio seguendo il destino che toccò ad, ...Confermata la presenza di, la nuova giuria popolare sarà formata da Simone di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra. In un post pubblicato sul suo account Instagram, la Bruzzone ha ...Massimiliano Ossini non perderà il suo posto in Rai e, soprattutto, nel mattino della prima rete della televisione pubblica. Niente vacanze quindi per il conduttore che in un’intervista a La Stampa ha ..."Ho deciso di porre termine alla mia ‘avventura’ professionale nel programma Ballando con le stelle" la decisione di Roberta Bruzzone e il commento di Selvaggia Lucarelli.