Al via la missione dell’Aiea nella centrale di Zaporizhzhia (Di lunedì 29 agosto 2022) Al via la missione di esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell’Ucraina e d’Europa. L’ispezione degli esperti, da tempo invocata, dovrebbe tenersi questa settimana. Questa settimana un team dell’Aiea ispezionerà la centrale nucleare di Zaporizhzhia Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha ribadito, confermando la notizia che un team di esperti dell’Agenza si recherà a Zaporizhzhia, che è necessario “proteggere la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e dell’Europa”. “Orgogliosi di guidare questa missione che sarà a Zaporizhzhia alla fine di questa settimana”, ha poi scritto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Al via ladi esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)nucleare di, la più grande dell’Ucraina e d’Europa. L’ispezione degli esperti, da tempo invocata, dovrebbe tenersi questa settimana. Questa settimana un teamispezionerà lanucleare diIl direttore generale, Rafael Grossi, ha ribadito, confermando la notizia che un team di esperti dell’Agenza si recherà a, che è necessario “proteggere la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e dell’Europa”. “Orgogliosi di guidare questache sarà aalla fine di questa settimana”, ha poi scritto ...

