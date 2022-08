Ajax, Antony abbraccia lo United: ecco il prescelto per raccogliere l’eredità (Di lunedì 29 agosto 2022) Antony pronto a iniziare l’avventura con il Manchester United. L’Ajax ha già individuato il sostituto e si tratterebbe di un ritorno Ziyech è il prescelto dell’Ajax per il dopo Antony. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf è di almeno 25 milioni la richiesta del Chelsea per il fantasista. Il trequartista è l’obiettivo principale dell’Ajax per la sostituzione di Antony, e si tratterebbe di un graditissimo ritorno per i tifosi olandesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)pronto a iniziare l’avventura con il Manchester. L’ha già individuato il sostituto e si tratterebbe di un ritorno Ziyech è ildell’per il dopo. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf è di almeno 25 milioni la richiesta del Chelsea per il fantasista. Il trequartista è l’obiettivo principale dell’per la sostituzione di, e si tratterebbe di un graditissimo ritorno per i tifosi olandesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

pisto_gol : L’Ajax incasserà 167mln€ dalla vendita di Lisandro Martinez e Antony al ManchesterUtd: il suo fatturato nel 2020/21… - DiMarzio : #Calciomercato | Con #Antony al @ManUtd #Zyiech è vicino al ritorno all’@AFCAjax - _MDelon : Quindi il #ManchesterUnited ha acquistato #Antony dall'#Ajax per 100 milioni dlpo averne spesi ancor di più prima p… - augustociardi75 : #Antony al #ManchesterUnited 100mln: l'ennesima bestemmia calcistica della PremierL (grazie, non c'è bisogno che mi… - Jeky655321 : Non capisco perchè continuano a dire che sta cosa di Ronaldo al Napoli per Osimhen 100 milioni ecc se nello stesso… -