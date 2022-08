Ai Maneskin l’Mtv Award, prima band italiana nella storia a conquistarlo (Di lunedì 29 agosto 2022) Dove arriveranno ancora? Ai Maneskin l’Mtv Award per il miglior video alternativo. L’ennesimo riconoscimento dello show business internazionale all’energia e al talento della band romana che arriva, ancora una volta, dove nessuna band italiana era ancora mai arrivata. Eppure la sensazione è che tutti questi traguardi da capogiro macinati nel giro di un paio di anni non bastino affatto a placare la fame di Damiano David e soci, che non si fermeranno certo qui. nella notte delle stelle di New York a far conquistare il prestigioso ai Maneskin l’Mtv Music Award per il miglior video alternativo del 2022 è stato “I wanna be your slave”, anche se la band romana ha preferito per la serata esibirsi ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 29 agosto 2022) Dove arriveranno ancora? Aiper il miglior video alternativo. L’ennesimo riconoscimento dello show business internazionale all’energia e al talento dellaromana che arriva, ancora una volta, dove nessunaera ancora mai arrivata. Eppure la sensazione è che tutti questi traguardi da capogiro macinati nel giro di un paio di anni non bastino affatto a placare la fame di Damiano David e soci, che non si fermeranno certo qui.notte delle stelle di New York a far conquistare il prestigioso aiMusicper il miglior video alternativo del 2022 è stato “I wanna be your slave”, anche se laromana ha preferito per la serata esibirsi ...

