Agnelli, ecco cosa fare negli ultimi giorni di mercato: la priorità sono le uscite (Di lunedì 29 agosto 2022) Il mercato sta per finire e la Juventus ha bisogno di fare le ultime mosse; ecco su cosa dovrà impegnarsi Agnelli negli ultimi giorni. Una sessione estiva in cui la Juventus è stata, senza nessun dubbio, grande protagonista; due fiori all’occhiello come Pogba e Di Maria più una serie di giocatori funzionali alla causa bianconera e al sistema di gioco di Allegri. Una volta annunciato ufficialmente Paredes, il tassello mancante per il centrocampo, il mercato in entrato della Juventus si può considerare chiuso; a meno di clamorose opportunità, infatti, non ci saranno nuovi innesti con Agnelli che dovrà, a quel punto, occuparsi delle uscite. LaPresseLa sensazione è che la società bianconera sarà grande ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilsta per finire e la Juventus ha bisogno dile ultime mosse;sudovrà impegnarsi. Una sessione estiva in cui la Juventus è stata, senza nessun dubbio, grande protagonista; due fiori all’occhiello come Pogba e Di Maria più una serie di giocatori funzionali alla causa bianconera e al sistema di gioco di Allegri. Una volta annunciato ufficialmente Paredes, il tassello mancante per il centrocampo, ilin entrato della Juventus si può considerare chiuso; a meno di clamorose opportunità, infatti, non ci saranno nuovi innesti conche dovrà, a quel punto, occuparsi delle. LaPresseLa sensazione è che la società bianconera sarà grande ...

