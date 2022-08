Adesso la digos cerca il tifoso che ha aggredito Spalletti. Possibili provvedimenti anche dalla Fiorentina (Di lunedì 29 agosto 2022) Adesso la digos di Firenze è alla ricerca del tifoso che ieri sera, al termine della partita Fiorentina-Napoli, si è avvicinato all’allenatore degli ospiti Luciano Spalletti, che era andato proprio sotto gli spalti per protestare contro gli insulti dei tifosi avversari, per apostrofarlo malamente e aggredirlo. Gli investigatori sono impegnati ad analizzare i filmati a disposizione e a raccogliere tutte le testimonianze Possibili per arrivare a prendere misure adeguate nei confronti dell’uomo, che rischia pure un provvedimento di Daspo. Non solo: anche la Fiorentina potrebbe prendere provvedimenti in questo senso, dopo aver valutato se il tifoso abbia in qualche modo violato il regolamento dello stadio, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)ladi Firenze è alla ridelche ieri sera, al termine della partita-Napoli, si è avvicinato all’allenatore degli ospiti Luciano, che era andato proprio sotto gli spalti per protestare contro gli insulti dei tifosi avversari, per apostrofarlo malamente e aggredirlo. Gli investigatori sono impegnati ad analizzare i filmati a disposizione e a raccogliere tutte le testimonianzeper arrivare a prendere misure adeguate nei confronti dell’uomo, che rischia pure un provvedimento di Daspo. Non solo:lapotrebbe prenderein questo senso, dopo aver valutato se ilabbia in qualche modo violato il regolamento dello stadio, ...

