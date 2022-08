Addio Leclerc, la crisi Ferrari rischia di stravolgere tutto: tifosi sconcertati (Di lunedì 29 agosto 2022) . Il pilota monegasco è reduce da un altro week end difficile Dopo una buona partenza dalle retrovie, il GP di Spa è diventata l’ennesima sofferenza per il #16. Un pit stop anticipato per un problema ai freni, poi una follia strategica alla fine lo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) . Il pilota monegasco è reduce da un altro week end difficile Dopo una buona partenza dalle retrovie, il GP di Spa è diventata l’ennesima sofferenza per il #16. Un pit stop anticipato per un problema ai freni, poi una follia strategica alla fine lo L'articolo proviene da Inews24.it.

FormulaPassion : #F1: la rassegna stampa in seguito al #BelgianGP, un KO tecnico per la #Ferrari - MassimoCosta6 : La news del giorno di @Italiaracing - #Verstappen e la Red Bull dominano il #BelgianGP annientando la #ìFerrari… - fraguarino : Leclerc 5°, richiamato ai box per mettere le soft e provare il giro veloce. Non ha margine su Alonso: sorpassato. P… - Paunz99 : *Inizia la gara* Leclerc: il mio tempo qui è finito addio -