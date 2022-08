Addio a Antonio Lumicisi, morto il docente esperto di politiche per clima ed energia e blogger de ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 29 agosto 2022) È mancato all’età di 57 anni Antonio Lumicisi, docente universitario, esperto di politiche ambientali ed energetiche e blogger de ilfattoquotidiano.it dal 2019. Primo responsabile e iniziale estensore del Piano di azione e per l’energia sostenibile e clima (Paesc) di Roma Capitale, Lumicisi ha lavorato sul tema dello sviluppo sostenibile con enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali, oltre ad aver svolto attività accademica all’Università della Tuscia di Viterbo come professore a contratto del corso “Foreste e sviluppo sostenibile”. Negli ultimi dieci anni si è dedicato al ruolo delle città nella lotta al cambiamento climatico: per questa ragione aveva inaugurato uno spazio blog su questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) È mancato all’età di 57 anniuniversitario,diambientali ed energetiche ede.it dal 2019. Primo responsabile e iniziale estensore del Piano di azione e per l’sostenibile e(Paesc) di Roma Capitale,ha lavorato sul tema dello sviluppo sostenibile con enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali, oltre ad aver svolto attività accademica all’Università della Tuscia di Viterbo come professore a contratto del corso “Foreste e sviluppo sostenibile”. Negli ultimi dieci anni si è dedicato al ruolo delle città nella lotta al cambiamentotico: per questa ragione aveva inaugurato uno spazio blog su questo ...

PaoloNadotti : @Antonio_Tajani Se vuole per una volta fare il bene dell'italia vada in pensione anche lei insieme a Scilvio e a qu… - carano_antonio : RT @maxpix69: Ao e me raccomando ricordate de tifà Lazio!!!! Addio maestro ????????#EnzoGarinei - _RobertoErre : @BorgeseGiovanni @AleTheStampede @SimoneBrisi Ruolo delicato, dovesse giocare e fare qualche errore grave, verrebbe… - carano_antonio : RT @LazioNostalgia: “Faccio il tifo per la Lazio dal 1937. Ho visto la prima partita della Lazio contro una squadra ungherese. Mi è piaciut… - sportli26181512 : Sampdoria, retroscena Candreva: quell'addio da separato in casa dopo l'uscita polemica con la Reggina...: La cessio… -