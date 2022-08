Abusi su donne seguite con monopattino, arrestato a Milano (Di lunedì 29 agosto 2022) Un 21enne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano con l'accusa di violenze sessuali su quattro donne, tra i 19 e i 33 anni, che avrebbe commesso tra maggio e giugno scorso. Il giovane avrebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Un 21enne è statodalla Squadra mobile dicon l'accusa di violenze sessuali su quattro, tra i 19 e i 33 anni, che avrebbe commesso tra maggio e giugno scorso. Il giovane avrebbe ...

