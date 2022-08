Abolire quelli privati | tutto vero | la delirante proposta dei comunisti di Fratioianni | Guarda

(Di lunedì 29 agosto 2022) I compagni Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni vogliono togliere ai ricchi il jet privato. "Inquinano come pazzi. Abbiamo sottomano serissimi studi scientifici: ogni passeggero di un jet privato inquina quanto 50 passeggeri di linea. Non ce lo possiamo permettere, né sotto il profilo ambientale, né energetico", tuona il leader dei Verdi. La sua portavoce Eleonora Evi, poi, sbotta contro "il prezzo dei capricci dei super ricchi": "L'1% della popolazione più ricca del pianeta inquina il doppio della metà più povera". A queste affermazioni, come riporta La Stampa, interviene Luigi Marattin, del Terzo Polo: "In attesa che lo stesso slogan abbia 'proprietà' al posto di 'jet' (è solo questione di tempo, visti i soggetti), una riflessione: al 31/12/2021 risultano 133 jetregistrati fiscalmente in Italia. Sicuramente abolendoli si risolve il problema dell'ambiente nel ...

Leggi anche Perché si parla dii 'jet dei ricchi' In un sistema politico come quello ... Gli altri elettori che Italexit vuole conquistare sonoscettici nei confronti e dei vaccini e ...Di recente ha diviso i social l'appello di Sinistra italiana e Verdi, che hanno chiesto di... Il leader della Cgil ritiene che si debbano ridistribuire tutti gli extraprofitti, non solo... Abolire tutte le partite in notturna per fronteggiare la crisi energetica: la proposta