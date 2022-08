Abito, fedi, evento: quant’è costato il matrimonio di Federica Pellegrini. E i regali… (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti a parlare del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sono sposati sabato scorso nella chiesa di San Zaccaria a Venezia e ora fuori il costo. Le nozze della ‘Divina’, curate da Enzo Miccio, hanno catalizzato l’attenzione di siti e giornali di gossip. Ovunque, social inclusi, pieno di foto e ora, come riporta Novella 2000, il sito quifinanza ha rivelato alcune cifre. Abbiamo visto tutti l’Abito da sposa meraviglioso che Federica Pellegrini ha indossato nel giorno del suo matrimonio. Si tratta di un Abito su misura firmato Nicole Cavallo. In genere le sue creazioni partono da 1.100 euro per il ready to wear, ma se il modello indossato dalla nuotatrice potrebbe essere costato fino a 7mila euro perché realizzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti a parlare deldie Matteo Giunta, che si sono sposati sabato scorso nella chiesa di San Zaccaria a Venezia e ora fuori il costo. Le nozze della ‘Divina’, curate da Enzo Miccio, hanno catalizzato l’attenzione di siti e giornali di gossip. Ovunque, social inclusi, pieno di foto e ora, come riporta Novella 2000, il sito quifinanza ha rivelato alcune cifre. Abbiamo visto tutti l’da sposa meraviglioso cheha indossato nel giorno del suo. Si tratta di unsu misura firmato Nicole Cavallo. In genere le sue creazioni partono da 1.100 euro per il ready to wear, ma se il modello indossato dalla nuotatrice potrebbe esserefino a 7mila euro perché realizzato ...

