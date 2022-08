Abbonamenti a pagamento su Instagram: Chiara Ferragni ci sta pensando (Di lunedì 29 agosto 2022) La piattaforma social sta sperimentando questa nuova funzionalità da pochi mesi e apparentemente l'imprenditrice digitale ha iniziato a tastare il terreno con i suoi 27,7 milioni di followers Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 agosto 2022) La piattaforma social sta sperimentando questa nuova funzionalità da pochi mesi e apparentemente l'imprenditrice digitale ha iniziato a tastare il terreno con i suoi 27,7 milioni di followers

