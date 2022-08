A Verona ci pensa un siluro di Koopmeiners: l’Atalanta aggancia la vetta della classifica (Di lunedì 29 agosto 2022) Allo stadio Bentegodi l’Atalanta porta a casa una vittoria non cristallina, sporca ma quantomeno mette in cascina altri tre punti in trasferta che le permettono di raggiungere a quota 7 le squadre in testa ad una classifica parzialissima. In quel di Verona Gasperini decide di lanciare dal primo minuto i neo arrivati Soppy e Lookman, rilanciando ancora Malinovskyi con la titolarità. La prima frazione di gioco non va secondo le aspettative nerazzurre anzi la squadra palesa evidenti limiti nella costruzione. Il riferimento di gioco diventa Zapata, al quale nella maggior parte dei casi giungono tutti i palloni su lanci lunghi ma difficilmente gestibili. Lo schema non è produttivo anche perché negli appoggi non è aiutato dai due uomini sulla trequarti di campo. Nella ripresa l’allenatore piemontese inserisce Ederson e Muriel e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Allo stadio Bentegodiporta a casa una vittoria non cristallina, sporca ma quantomeno mette in cascina altri tre punti in trasferta che le permettono di raggiungere a quota 7 le squadre in testa ad unaparzialissima. In quel diGasperini decide di lanciare dal primo minuto i neo arrivati Soppy e Lookman, rilanciando ancora Malinovskyi con la titolarità. La prima frazione di gioco non va secondo le aspettative nerazzurre anzi la squadra palesa evidenti limiti nella costruzione. Il riferimento di gioco diventa Zapata, al quale nella maggior parte dei casi giungono tutti i palloni su lanci lunghi ma difficilmente gestibili. Lo schema non è produttivo anche perché negli appoggi non è aiutato dai due uomini sulla trequarti di campo. Nella ripresa l’allenatore piemontese inserisce Ederson e Muriel e ...

