A tutta velocità in moto sul lungomare di Napoli uccide una donna

A tutta velocità in via Caracciolo, il lungomare di Napoli, senza casco ed impennando con la moto. Colpendo una giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di agonia.

fanpage : ??ULTIM'ORA - Paura in Turchia Un camion è piombato sulla folla, a tutta velocità, provocando una vera e propria str… - sanibubi : ad un certo punto ho desiderato essere nel campo da dodgeball per potermi far arrivare sul naso la palla in tutta velocità - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: Pirata della strada impenna a tutta velocità a via Caracciolo altezza pontili Snav e investe una ragazza che adesso è in… - 85pPontic : RT @NotizieFrance: In memoria di Elvira uccisa ieri notte da un farabutto che impennava a tutta velocità con la moto a Via Caracciolo https… - ANSACampania : A tutta velocità in moto sul lungomare di Napoli uccide donna -