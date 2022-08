A Roma torna Eternal city motorcycle show (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo il successo del 2021, Eternal city motorcycle show, la grande kermesse dedicata alla motocicletta della Capitale, torna il 3 e 4 settembre più grande e spettacolare che mai. A ospitarla il Palazzo dei Congressi all’Eur, location di rara bellezza che offre ampi spazi coperti, colonnati suggestivi e la possibilità di collocare all’esterno street food, DJ set, musica dal vivo, stand ed esposizioni di case con demo ride. Confermate le presenze di Harley-Davidson, Indian, BMW, MV Agusta, Ducati, KTM, Triumph, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia e Honda. Confermata la presenza delle principali realtà aftermarket e dei customizer nazionali e internazionali; il contest della più autorevole rivista del settore Low Ride Magazine si preannuncia combattuto. Come sempre documenteranno l’evento ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo il successo del 2021,, la grande kermesse dedicata alla motocicletta della Capitale,il 3 e 4 settembre più grande e spettacolare che mai. A ospitarla il Palazzo dei Congressi all’Eur, location di rara bellezza che offre ampi spazi coperti, colonnati suggestivi e la possibilità di collocare all’esterno street food, DJ set, musica dal vivo, stand ed esposizioni di case con demo ride. Confermate le presenze di Harley-Davidson, Indian, BMW, MV Agusta, Ducati, KTM, Triumph, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia e Honda. Confermata la presenza delle principali realtà aftermarket e dei customizer nazionali e internazionali; il contest della più autorevole rivista del settore Low Ride Magazine si preannuncia combattuto. Come sempre documenteranno l’evento ...

