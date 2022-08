7giorni

Sabato notte dopo il lavoro mi metto in macchina e con 1000 dolori e 700 riesco ad arrivare in mattinata asul Garda . Appenami scaravento sul letto chiedendo all' hotel qualcuno ...Punto di partenza sarà Caorle, quello didel Garda, sulle coste del lago. Il percorso si snoderà per 700 chilometri, lungo i quali saranno effettuate delle soste per ammirare l'Orto ... A Peschiera in arrivo € 715mila con il progetto “Io resto a casa” per persone con disabilità media o lieve. Il 5 settembre riparte il trasporto disabili I vigili del fuoco hanno dovuto usare cesoie e divaricatori idraulici per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di un uomo coinvolto in un incidente stradale a Peschiera del Garda. Lo scontro tra ...Un altro incidente mortale questa mattina nel Veronese, il secondo in poche ore. Dopo il centauro uscito di strada alle 6.20 del mattino e deceduto a Cologna Veneta, solo due ore più tardi, alle 8.30, ...