(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndelincensurato è stato ferito alle gambe la notte scorsa a. Sono stati idella compagnia Stella ad intervenire a Vico della Pace nel quartiere San Lorenzo. Trasferito all’ospedale Pellegrini, è stato ricoverato per estrarre le ogive dalle gambe, non è in pericolo di vita. Al momento non si esclude alcuna pista visto che la vittima non ha fornito dichiarazioni. Sul luogo della segnalazione i militari hanno rinvenuto tracce ematiche ma nessun bossolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

andrea_falivene : RT @rep_napoli: Napoli, 31enne gambizzato nella notte [aggiornamento delle 10:19] - SkyTG24 : Napoli, gambizzato uomo di 31 anni: indagano i carabinieri - rep_napoli : Napoli, 31enne gambizzato nella notte [aggiornamento delle 10:19] - anteprima24 : ** A ##Napoli #Gambizzato 31enne del Mali, indagano i carabinieri ** - MikyTarricone : @gippu1 Vorrei ricordare Luigi Necco da Napoli e Avellino. Un giornalista che venne gambizzato perché riferì, duran… -

... da campano attento alle vicende calcistiche e non solo della sua regione , seguiva sia il... "Sono stato gambizzato con tre colpi di pistola" raccontò il diretto interessato, raggiunto dai ...... anni si era occupato di svariati progetti di legalità per le scuole con la prefettura di Napoli e l'... Luigi Necco fu coinvolto in un agguato durante il quale fu gambizzato per mano di tre uomini ... Napoli, 31enne gambizzato nella notte Un 31enne del Mali incensurato è stato ferito alle gambe la notte scorsa a Napoli. Sono stati i carabinieri della compagnia Stella ad intervenire a Vico della Pace nel quartiere San Lorenzo. (ANSA)