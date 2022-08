“A casa con ignominia” Maglie annienta Speranza sui vaccini

(Di lunedì 29 agosto 2022) Altro round dello scontro tra Roberto, ministro della Salute, e Maria Giovanna. “Dal 26 settembre, comunque vada, una cosa è certa, tu carovai acon” il messaggio su Twitter della giornalista, che è andata a riprendere un'intervista del membro dell'esecutivo Draghi, che ha attaccato il centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. “A volte - le parole dia Repubblica - ci vuole coraggio nel dire la verità. Sarebbe bello dire che la pandemia ha acquistato un biglietto aereo ed è volata via su Marte, ma non è così. In campagna elettorale è scomodo dire che dobbiamo fare ancora i conti con il Covid. Finora Meloni e Salvini nella sostanza hanno strizzato l'occhio ai no vax. Sto chiedendo che si impegnino pubblicamente a ...

fanpage : La denuncia di tre ragazzi tra Brescia e provincia, di origini africane: 'Ero anche disposta a pagare l’affitto di… - GoalItalia : Aubameyang vittima di una rapina: minacciato con armi, colpito, legato e derubato nella sua abitazione - borghi_claudio : Ricordo a tutti che data la legge elettorale nulla è inevitabile. Dipende da voi. Adesso vi indicherò alcune possib… - SereScandellari : @Andreino841 @cippiriddu Quelle senza fissa dimora, per esempio. Quelle che hanno una seconda casa nel nucleo famil… - RedPigThai : @M49liberorso Nel 2022 oltre alla libertà di riscaldare casa, stan togliendo la libertà di ballare e fare festa...i… -

'Torno auna ricchezza interiore pazzesca ', confida atleta. 'Ho avuto la fortuna di guardare le persone negli occhi e vedere davvero oltre. Ce ne sono tante che non avevo mai visto prima, ...Milano porta aun calo dello 0,24%,chiusura a 21.841,88 punti. 29 - 08 - 2022 18:15L'uomo - affetto da schizofrenia acuta e già in carico ai servizi sanitari - vive con la famiglia in zona Appio Tuscolano. La testimonianza della grave situazioni in cui versa la famiglia nelle parole ...Francesco Facchinetti ha postato un altro video per ribadire che non c’è sicurezza. Ma Paola Racca, vedova di Valerio Negrini, replica: «A Riccione io e mia figlia ci troviamo benissimo, vieni a mangi ...