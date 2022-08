Il Sole 24 ORE

Manifestazione, irruzione nel palazzo del governo e...bagno in piscina. I sostenitori del religioso sciita Moqtada Sadr hanno pensato bene di darsi una rinfrescata per riprendersi dalle temperature ...Chi ruba e chi spreca l'acqua La diminuzione dell'acqua del Tigri e dell'Eufrate in Iraq è in... una campagna per incoraggiare il rinverdimento delle terre aride in tre distretti a, e nei ... A Baghdad gran bagno dei manifestanti nella piscina del governo - Il Sole 24 ORE Baghdad, 29 ago. (askanews) - Manifestazione, irruzione nel palazzo del governo e...bagno in piscina. I sostenitori del religioso sciita Moqtada ...Caos in Iraq dopo che il leader sciita, Muqtada al-Sadr, ha dichiarato questa mattina, tramite Twitter, l'intenzione di abbandonare la vita politica in risposta a uno stallo che ...