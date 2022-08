1.737 proposte ideative per 212 scuole nuove previste dal Pnrr (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) - Sono 1.737 le proposte ideative e progettuali arrivate alla chiusura del bando di concorso per la progettazione e la realizzazione di 212 nuove scuole finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il 25 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle proposte. Il concorso di idee è stato indetto dal Ministero dell'Istruzione con il supporto e l'utilizzo della piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Le aree, tra le 212 già individuate, che hanno ottenuto più candidature di proposte ideative delle nuove scuole sono i comuni di Piove di Sacco, Lugagnano Val D'Arda, Alfonsine e Fidenza. "La grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) - Sono 1.737 lee progettuali arrivate alla chiusura del bando di concorso per la progettazione e la realizzazione di 212finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Il 25 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle. Il concorso di idee è stato indetto dal Ministero dell'Istruzione con il supporto e l'utilizzo della piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Le aree, tra le 212 già individuate, che hanno ottenuto più candidature didellesono i comuni di Piove di Sacco, Lugagnano Val D'Arda, Alfonsine e Fidenza. "La grande ...

