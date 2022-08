?? – Ibrahima Wadji Karabakh Agdam e Jordan Lefort Young Boys firmeranno per il Saint-Etienne

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 13:19:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Come pubblicizzato sul sito Il gruppo Sabato,(27) è arrivato adall’Azerbaigian. L’attaccante senegalese delha superato lunedì la visita medica. Firmerà al passo con i Verdi per 1 M€ (bonus escluso) e tre anni. Avvistato da Loïc Perrin, coordinatore sportivo ASSE, e Samuel Rustem, vicedirettore generale responsabile delle attività sportive,non sarà l’unica recluta ufficiale del club del, morto ultimo in Ligue 2 dopo cinque giorni, nella prossima 24 ore. Saïdou Sow verso l’uscita? Con i Verdi atterrerà anche il francese...