Zimbabwe, il nuovo ambasciatore d’Italia è il bergamasco Umberto Malnati (Di domenica 28 agosto 2022) La nomina. Il diplomatico 63enne, alla sua sesta sede, si è ufficialmente insediato, presentando le credenziali al presidente Emerson Manangagua. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 agosto 2022) La nomina. Il diplomatico 63enne, alla sua sesta sede, si è ufficialmente insediato, presentando le credenziali al presidente Emerson Manangagua.

