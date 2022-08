Zelensky, ci riprenderemo tutti i territori occupati dai russi (Di domenica 28 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato che l'Ucraina non ha dimenticato nessuna delle sue città e delle sue persone e riprenderà sicuramente il controllo di tutti i territori ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha assicurato che l'Ucraina non ha dimenticato nessuna delle sue città e delle sue persone e riprenderà sicuramente il controllo di...

globalistIT : - globenoteslive : Podolyak: «Inizia la riscossa, riprenderemo i territori perduti» - emanuelegiusep3 : RT @Tg3web: Per i 31 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica, Zelensky: 'Il Donbass è l'Ucraina, e lo riprenderemo. La Crimea è l'Ucrain… - Warddaytw : RT @Tg3web: Per i 31 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica, Zelensky: 'Il Donbass è l'Ucraina, e lo riprenderemo. La Crimea è l'Ucrain… - Fabio15339674 : RT @Tg3web: Per i 31 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica, Zelensky: 'Il Donbass è l'Ucraina, e lo riprenderemo. La Crimea è l'Ucrain… -