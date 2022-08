WTA Granby 2022, Daria Kasatkina conquista il titolo in Canada. Saville ko in due set (Di domenica 28 agosto 2022) Pronostici rispettati nella Finale del WTA di Gransby (Canada) tra la russa Daria Kasatkina (n.10 del mondo) e l’australiana Daria Saville (n.73 WTA). Con il punteggio di 6-4 6-4 Kasatkina l’ha spuntata, facendo la differenza con le sue grandi variazioni di gioco al cospetto dell’australiana che ha cercato con la sua regolarità di imbrigliare i colpi dell’avversaria Nel primo set è sempre la russa a trovarsi a comandare le fila nel punteggio, ma è davvero abile l’aussie a rimontare, resistendo colpo su colpo. In questa altalena di emozioni sono gli errori di Saville a pesare sull’economia del parziale, vinto da Kasatkina 6-4. Nel secondo set la musica non cambia ed è la n.10 del mondo a creare per prima il break nel quarto game. L’australiana, però, si ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Pronostici rispettati nella Finale del WTA di Gransby () tra la russa(n.10 del mondo) e l’australiana(n.73 WTA). Con il punteggio di 6-4 6-4l’ha spuntata, facendo la differenza con le sue grandi variazioni di gioco al cospetto dell’australiana che ha cercato con la sua regolarità di imbrigliare i colpi dell’avversaria Nel primo set è sempre la russa a trovarsi a comandare le fila nel punteggio, ma è davvero abile l’aussie a rimontare, resistendo colpo su colpo. In questa altalena di emozioni sono gli errori dia pesare sull’economia del parziale, vinto da6-4. Nel secondo set la musica non cambia ed è la n.10 del mondo a creare per prima il break nel quarto game. L’australiana, però, si ...

