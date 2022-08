WhatsApp, l’aggiornamento ora è realtà: gli utenti potranno farlo (Di domenica 28 agosto 2022) Gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato ora un nuovo aggiornamento che faciliterà la vita agli utenti Ancora una volta la vera protagonista degli store digitali è WhatsApp, con un nuovo update che finalmente fa impazzire l’utenza. A breve tutti gli account non avranno più problemi a cambiare smartphone: l’annuncio di Meta. L’ultima novità presente sull’applicazione di messaggistica di Meta (Via WebSource)WhatsApp continua a rendersi protagonista di numerosi aggiornamenti, al fine di affinare l’esperienza dell’utente grazie a piccoli e grandi miglioramenti che contribuiscono a rendere l’app uno dei servizi di messaggistica istantanea multi-piattaforma più popolari al mondo. Negli ultimi giorni abbiamo potuto vedere come il gruppo di sviluppatori si sia concentrato principalmente sulla parte ... Leggi su vesuvius (Di domenica 28 agosto 2022) Gli sviluppatori dihanno rilasciato ora un nuovo aggiornamento che faciliterà la vita agliAncora una volta la vera protagonista degli store digitali è, con un nuovo update che finalmente fa impazzire l’utenza. A breve tutti gli account non avranno più problemi a cambiare smartphone: l’annuncio di Meta. L’ultima novità presente sull’applicazione di messaggistica di Meta (Via WebSource)continua a rendersi protagonista di numerosi aggiornamenti, al fine di affinare l’esperienza dell’utente grazie a piccoli e grandi miglioramenti che contribuiscono a rendere l’app uno dei servizi di messaggistica istantanea multi-piattaforma più popolari al mondo. Negli ultimi giorni abbiamo potuto vedere come il gruppo di sviluppatori si sia concentrato principalmente sulla parte ...

HOME4US5 : ciao alle persone che mi hanno scritto su WhatsApp ho il backup bloccato non capisco l'aggiornamento del telefono q… - techworldaleant : L'aggiornamento #WhatsApp per iOS menziona nuove funzioni, alcune già disponibili per molti utenti - Trasferire ch… - nonhomicacapit0 : L’aggiornamento di whatsapp che ti fa vedere i messaggi non letti Realizzazione: non rispondo veramente mai a nessuno - ykwimchia : ma quand'è che si decidono a rilasciare l'aggiornamento di whatsapp? ne ho bisogno - draculinaaa : l’aggiornamento di whatsapp che permetterà di nascondere l’ “online” mi renderà una persona ancora più di merda di… -