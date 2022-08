Vuelta a España 2022 | Louis Meintjes si impone davanti a Battistella e Zambanini Remco Evenepoel fa il vuoto

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) Va a chiudersi con lo spettacolare arrivo in vetta a Les Praeres Nava la prima parte della. Arriva nuovamente la fuga al traguardo, a trionfare è il sudafricano, al successo più bello della carriera. A fare emozionare il pubblico però ci pensa: il belga in Maglia Rossa stacca tutti e si lancia verso il titolo, visto un margine molto ampio sui rivali. Grandissima battaglia nella prima parte di gara, media altissima nella prima ora. Diversi attacchi ed una fuga che ha faticato tantissimo ad andar via. Alla fine, di forza, è evaso un gruppetto di nove uomini: Samuele(Astana Qazaqstan), Edoardo(Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), ...