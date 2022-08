Vuelta a España 2022 | Battistella | Zambanini e Conca nella top-5 La giovane Italia si fa vedere

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) La nona tappa dellaha regalato qualche gioia anche al Bel Paese. Non è purtroppo arrivato il successo, che per l’ai Grandi Giri manca ormai dalla 21ma frazione del Giro d’di questa stagione (in quell’occasione Matteo Sobrero vinse la cronometro di Verona), ma ciò a cui abbiamo assistito quest’oggi ci rende più fiduciosi in vista del futuro. Samuele, Edoardoe Filippo: sono questi i tre ragazzi azzurri che hanno tenuto alto l’onore del Bel Paesegiornata odierna. Tutti e tre sono prima entrati a far parte della fuga e poi hanno chiuso all’interno della top 5. Il migliore è stato Samuele. Dopo il secondo posto ottenuto ...