Volley | Mondiali maschili 2022 | Polonia a valanga | Slovenia beffata dalla Francia

(Di domenica 28 agosto 2022) Tutto troppo facile per lanella seconda giornata deidi. I biancorossi strapazzano il Messico per 3-0 (25-17, 25-14, 25-19) e raggiungono gli USA a punteggio pieno nella Pool C. Le due squadre, dunque, sono già ampiamente sicure di accedere alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Sostanzialmente nulla da dire su un match in cui i polacchi affrontano qualche difficoltà solamente nelle battute iniziali della frazione d’apertura prima d’imprimere il loro marchio in ogni fase della gara. Nettamente più combattuto il successo della, che prevale contro lain un match rocambolesco terminato 3-2 (25-21, 22-25, 23-25, 34-32, 15-7). I padroni di casa sembrano ad un passoconquista ...

L'Italia di De Giorgi scende in campo per il secondo match contro la Turchia (lunedì ore 21.15) dopo una bella vittoria con il Canada. Come è andata Daniele LaviaLe uniche due notizie negative della serata, a Lubiana, sono i soli 620 spettatori e la fatica compiuta dall'Italia nel terzo set da record, 39 - 37. L'inizio deiè in sordina, come pubblico, con giusto 200 tifosi arrivati da nordest, nonostante il confine lontano appena un centinaio di chilometri. Arrivando qui quasi pensiamo di avere sbagliato arena, ...Il martello calabrese, il migliore contro i canadesi, traccia la strada dell'Italia per chiudere al meglio la fase di qualificazione. Lunedì alle 21.15 c’è la Turchia ...Le campionesse dEuropa della nazionale italiana si sono aggiudicate a Cavalese la seconda amichevole contro la Bulgaria 3-0 (25-17, 25-17, 25-17).