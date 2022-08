Volley, Mondiali 2022: gli Stati Uniti superano la Bulgaria e rimangono a punteggio pieno. Primi tre punti per la Germania contro il Camerun (Di domenica 28 agosto 2022) Terza giornata dei Campionati del Mondo di Pallavolo 2022 che vede impegnate e vincenti le nazionali di Stati Uniti e Germania. La prima ha avuto la meglio della Bulgaria a Katowice, in Polonia, mentre la seconda ha superato il Camerun sul campo di Lubiana, in Slovenia. In un match più combattuto di come racconti il punteggio finale. gli USA si sono liberati dell’insidia Bulgaria per 3-0 (25-20, 25-23, 26-24). Dopo un inizio convincente per la nazionale a stelle e strisce, i bulgari si sono ritrovati a più riprese avanti nel punteggio, senza però mai riuscire a concretizzare. Grande equilibrio nella distribuzione dei punti nella metà campo statunitense, con Torey DeFalco best scorer a 13, seguito da Matthew Anderson e ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Terza giornata dei Campionati del Mondo di Pallavoloche vede impegnate e vincenti le nazionali di. La prima ha avuto la meglio dellaa Katowice, in Polonia, mentre la seconda ha superato ilsul campo di Lubiana, in Slovenia. In un match più combattuto di come racconti ilfinale. gli USA si sono liberati dell’insidiaper 3-0 (25-20, 25-23, 26-24). Dopo un inizio convincente per la nazionale a stelle e strisce, i bulgari si sono ritrovati a più riprese avanti nel, senza però mai riuscire a concretizzare. Grande equilibrio nella distribuzione deinella metà campo statunitense, con Torey DeFalco best scorer a 13, seguito da Matthew Anderson e ...

10mona17 : RT @nicolasavoia: Il podio del sabato sera #Rai1 con la replica di #TheVoiceSenior 1.962.000 16,84% #Canale5 con il film Se son rose 1.423.… - DALEX911 : Mondiali di pallavolo 2022: Italia-Canada 3-0. Esordio ok - zazoomblog : LIVE Italia-Turchia volley Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri non sottovalutate gli emergenti anatolici! - #Italia-… - sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship, netta vittoria del #Brasile contro il #Giappone - sportface2016 : #Volley #Mondiali2022 | #Sbertoli: “Felice di aver contribuito alla vittoria” -