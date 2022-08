Volley femminile | successo delle Azzurre in amichevole contro la Bulgaria

(Di domenica 28 agosto 2022) L’Italconquista un altroa Cavalese nella secondala. Le campionesse d’Europa di coach Mazzanti hanno avuto la meglio in tre set con il punteggio di 25-17 25-17 25-17, affermazione ancora più netta rispetto al primo test con le bulgare. Il ct ha confermato la stessa formazione di partenza di venerdì, con Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. L’Italia terminerà domani il raduno e poi si ritroverà a Cavalese giovedì 1 settembre per sostenere un collegiale, durante il quale sono previste due amichevolila Francia. SportFace.

sportface2016 : #Volleyfemminile, successo delle #Azzurre in amichevole contro la #Bulgaria - venti4ore : Firenze – Perugia | Highlights | 15^ Giornata Campionato | Lega Volley Femminile 2021/22 - trentinovolley : ???????| A2 FEMMINILE ? Il calendario 2022/23 (sempre aggiornato) delle gare di Trentino Volley sul vostro device! ?… - roberta5995 : @Mar_tina_XCIX quanto vorrei... l'ho dovuto togliere dalla lista perché alla fine il campionato di volley femminile… - vicenzareport : #Sport Serie A2 femminile girone B, il bilancio della prima settimana di lavoro dell'Anthea Vicenza Volley La paro… -

Questa società sportiva ci ricorda che in ogni campetto di calcio, in ogni campetto da basket da, di tutti gli sport, da quello da strada fino alla serie Adi calcio a cinque ...2022 - 2023 Serie B1Squadra Vivigas Arena Sono ripresi gli allenamenti per la Serie B1 dell' ArenaTeam Verona in vista del campionato. La società ha fatto il punto della ...Si è concluso questo pomeriggio a Catania il “Torneo grandi firme”, penultimo del Campionato Italiano 2022 di Beach Volley. Sia in campo maschile che in quello femminile, sono state due coppie reduci ...Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Mencarelli che superano 3-0 (25-18, 25-23, 25-23) le pari età allenate da Popik ...