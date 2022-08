Villammare festival Films & Friends | ecco i vincitori della rassegna

cilentano_it : ORNELLA MUTI E PINO QUARTULLO OSPITI D'ECCEZIONE Gran finale sabato 27 agosto ore 21, al Villammare Festival Film&… - paolo_r_2012 : RT @leren7: #buongiorno twettarini. Vi mostro qualche foto della terza serata del Villammare film festival al 21esimo anno. C'è da narrare… - AriannaAmbrosi0 : RT @leren7: #buongiorno twettarini. Vi mostro qualche foto della terza serata del Villammare film festival al 21esimo anno. C'è da narrare… - SoniaSamoggia : RT @leren7: #buongiorno twettarini. Vi mostro qualche foto della terza serata del Villammare film festival al 21esimo anno. C'è da narrare… - leren7 : #buongiorno twettarini. Vi mostro qualche foto della terza serata del Villammare film festival al 21esimo anno. C'è… -

Gran finale sabato 27 agosto ore 21, alFilm&Friends con gli attesissimi Ornella Muti e Pino Quartullo che in questi mesi sono in tour con lo spettacolo teatrale Mia moglie Penelope. Attori di successo, interpreti di ...Un poker di dive e un tris di assi la mano che ilFilm&Friends si appresta a giocare per la sua ventunesima edizione in programma dal 23 al 27 agosto in piazza Portosalvo. Cinque serate emozionanti con grandi protagonisti del ...Gran finale sabato 27 agosto ore 21, al Villammare Festival Film&Friends con gli attesissimi Ornella Muti e Pino Quartullo che in questi mesi sono in tou ...Riceviamo e pubblichiamo. Gran finale sabato 27 agosto, ore 21:00, al Villammare Festival Film&Friends con gli attesissimi Ornella Muti e Pino Quartullo che in questi mesi sono in tour con lo spettaco ...