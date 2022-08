VIDEO – L’entusiasmo dei tifosi dell’Atalanta in viaggio verso Verona (Di domenica 28 agosto 2022) L’Atalanta si prepara alla sfida contro il Verona, e i tifosi nerazzurri sono pronti a invadere lo stadio Bentegodi Invasione a Verona per oltre 1700 tifosi dell’Atalanta: diretti verso il Bentegodi per sostenere Zapata e compagni tra canti e voglia di sventolare vessilli nerazzurri. Ecco l’atmosfera atalantina che si respira durante la tratta, con l’associazione nerazzurra “Semper In Trasferta” L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) L’Atalanta si prepara alla sfida contro il, e inerazzurri sono pronti a invadere lo stadio Bentegodi Invasione aper oltre 1700: direttiil Bentegodi per sostenere Zapata e compagni tra canti e voglia di sventolare vessilli nerazzurri. Ecco l’atmosfera atalantina che si respira durante la tratta, con l’associazione nerazzurra “Semper In Trasferta” L'articolo proviene da Calcio News 24.

