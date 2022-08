VIDEO Danilo Gallinari, il momento dell’infortunio. Forfait per gli Europei quasi certo, ma il crociato è salvo? (Di domenica 28 agosto 2022) L’infortunio di Danilo Gallinari accusato durante il match di ieri, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, contro la Georgia è una vera doccia fredda per la Nazionale Italiana di basket, proprio quando si avvicina sempre di più il momento dell’esordio per gli azzurri agli Europei 2022. Manca ormai poco all’inizio della competizione continentale, in occasione della quale il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco avrebbe senz’altro puntato (e non poco) sulla stella della nostra Nazionale, attualmente in forza ai Boston Celtics in NBA. Le immagini non sono confortanti: da subito si è capita la gravità dell’infortunio, viste anche le smorfie di dolore dello stesso azzurro. Lo staff medico della Nazionale ha in un certo senso rassicurato circa le sue condizioni, ribadendo che ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) L’infortunio diaccusato durante il match di ieri, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, contro la Georgia è una vera doccia fredda per la Nazionale Italiana di basket, proprio quando si avvicina sempre di più ildell’esordio per gli azzurri agli2022. Manca ormai poco all’inizio della competizione continentale, in occasione della quale il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco avrebbe senz’altro puntato (e non poco) sulla stella della nostra Nazionale, attualmente in forza ai Boston Celtics in NBA. Le immagini non sono confortanti: da subito si è capita la gravità, viste anche le smorfie di dolore dello stesso azzurro. Lo staff medico della Nazionale ha in unsenso rassicurato circa le sue condizioni, ribadendo che ...

junews24com : Danilo in zona mista: «Quest’anno c’è un’alchimia diversa. L’intesa con Bremer…» – VIDEO - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Danilo Tonineli ci spiega perché il M5S non ha votato il Decreto Aiuti. (Guarda il video e diffondi) - maryfagi : RT @OrtigiaP: SIAMO NOI CHE ABBIAMO DECISO DI USARE LA BORSA DI AMSTERDAM Non è mancato un solo metro cubo di gas ..lo Stato dovrebbe dire… - Marco_ZJ : RT @jmancini8: Danilo Cataldi sent Lautaro Martinez into orbit ?????? - Fred39053770 : RT @OrtigiaP: SIAMO NOI CHE ABBIAMO DECISO DI USARE LA BORSA DI AMSTERDAM Non è mancato un solo metro cubo di gas ..lo Stato dovrebbe dire… -