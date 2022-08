VIDEO | Calciomercato | RONALDO-NAPOLI | succederà LA SETTIMANA PROSSIMA!

(Di domenica 28 agosto 2022) La possibilità di vedere Cristianoalc’è, minima, ma c’è. Ilha dettato a Jorge Mendes le sue condizioni, non sta spingendo per chiudere la trattativa e non chiama il Manchester United per ricevere un’offerta per Osimhen. La società partenopea ha fatto sapere a Jorge Mendes, regista di questo piano, che se lo United presenterà un’offerta ufficiale per Osimhen che superi i 100 milioni con quasi l’intero ingaggio di CR7 pagato. ##cristiano#cr7 ##sscISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/vahZ5nE » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

GiovaAlbanese : #Milik è appena arrivato a Torino: ora un veloce passaggio alla Continassa e poi visite mediche. #Juventus… - GiovaAlbanese : Tommaso #Mancini, attaccante classe 2004, al J Medical per le visite. #Juventus #calciomercato - cmdotcom : Turchia, #Balotelli e #Montella vincono ma vengono quasi alle mani: cosa c’è dietro la lite furiosa VIDEO - sportli26181512 : Turchia, Balotelli e Montella vincono ma vengono quasi alle mani: cosa c’è dietro la lite furiosa VIDEO: Ci sono vo… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #VIDEO - #MilanBologna, i tifosi: '#Thiaw? Fiducia nella dirigenza' | VOX POPULI - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Mila… -

Gazzetta

Umtiti al Lecce/: via libera dal Barcellona, martedì sarà in Italia La partita però ... di Claudio Franceschini) FROSINONE LECCE PRIMAVERA IN STREAMINGE DIRETTA TV: DOVE VEDERLA ...Se merita di essere un titolare alla Juventus, se è una persona affidabile , che qualsiasi giocatore merita di avere al suo fianco', racconta Mathias Pogba nella prima parte del. Per poi ... Cristiano Ronaldo, Vranckx, Bakayoko: le ultime di mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mathias ha svelato in un video sui social di avere informazioni scottanti sul centrocampista della Juve, la sua agente Rafaela Pimenta e Mbappé ...